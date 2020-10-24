احذرها..21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:54 م
تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية
تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية
Advertisements
احذرها..21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية

حذرت شركة الأمن السيبراني Avast، مستخدمي هواتف Android من الخطر الذي يمثله 21 تطبيقًا على متجر Google Play، حيث أن غالبية هذه التطبيقات هي تطبيقات ألعاب، وتخترق الحسابات المصرفية لمعظم هواتف المستخدمين.


تطبيقات تخترق الحسابات البنكية 

وفقًا لـ TechRadar، يجب على مستخدمي هواتف Android عدم استخدام هذه التطبيقات على الإطلاق، حيث وصل عدد التنزيلات من المتجر إلى عدد كبير جدًا.

عندما يقوم المستخدمون بتحميل التطبيقات، يتم فتح عدد كبير من الإعلانات بشكل آلي، مما نتج عنه خرق للحسابات المصرفية، ويتفاجأ الكثير من المستخدمين بوجود العديد من فواتير الشراء التي لم يشتروا أيًا منها، ويكتشفون أن مبالغ كبيرة تم سحب الأموال من حساباتهم.

يقول Avast أن هناك حوالي 19 تطبيقًا من بين 21 تطبيقًا خطيرًا لا يزال المستخدمون يقومون بتنزيلها حتى هذه اللحظة، بينما تواصل Google التحقق من هذه التطبيقات.

وحذر باحثون من شركة Pradeo الأمنية من 6 تطبيقات خطيرة على هواتف Android يمكن أن تخدعك لأنها محملة ببرنامج ضار خطير يسمى الجوكر.

الجوكر هو برنامج ضار يتمثل نشاطه الأساسي في محاكاة النقرات واعتراض رسائل SMS للاشتراك في الخدمات المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين.

يجب الحذر من هذه التطبيقات، أو حذفها فورًا إذا كنت تستخدم أحدها وتتمثل تلك التطبيقالت في الآتي:

تطبيقات تخترق الحسابات البنكية

احذرها..21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جوجل بلاي تطبيقات هكر تطبيقات تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية

أخبار تهمك

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ 43 دقيقة

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ ساعة الا ربع

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد.. اكتشفها

5 تطبيقات يجب حذفها فورًا من هاتفك الأندرويد.. على رأسها Facebook

برامج مكافحة الفيروسات Avast متهم ببيع بيانات 100 مليون مستخدم إلى Google

متجر Google Play يحصل على ميزة طال انتظارها

تعرف على مميزات Quick Apps وأحدث التطبيقات الترفيهية والعملية المتاحة على هواوي AppGallery

تعرف على أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»