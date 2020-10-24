احذرها..21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية

حذرت شركة الأمن السيبراني Avast، مستخدمي هواتف Android من الخطر الذي يمثله 21 تطبيقًا على متجر Google Play، حيث أن غالبية هذه التطبيقات هي تطبيقات ألعاب، وتخترق الحسابات المصرفية لمعظم هواتف المستخدمين.









تطبيقات تخترق الحسابات البنكية





وفقًا لـ TechRadar، يجب على مستخدمي هواتف Android عدم استخدام هذه التطبيقات على الإطلاق، حيث وصل عدد التنزيلات من المتجر إلى عدد كبير جدًا.





عندما يقوم المستخدمون بتحميل التطبيقات، يتم فتح عدد كبير من الإعلانات بشكل آلي، مما نتج عنه خرق للحسابات المصرفية، ويتفاجأ الكثير من المستخدمين بوجود العديد من فواتير الشراء التي لم يشتروا أيًا منها، ويكتشفون أن مبالغ كبيرة تم سحب الأموال من حساباتهم.





يقول Avast أن هناك حوالي 19 تطبيقًا من بين 21 تطبيقًا خطيرًا لا يزال المستخدمون يقومون بتنزيلها حتى هذه اللحظة، بينما تواصل Google التحقق من هذه التطبيقات.





وحذر باحثون من شركة Pradeo الأمنية من 6 تطبيقات خطيرة على هواتف Android يمكن أن تخدعك لأنها محملة ببرنامج ضار خطير يسمى الجوكر.





الجوكر هو برنامج ضار يتمثل نشاطه الأساسي في محاكاة النقرات واعتراض رسائل SMS للاشتراك في الخدمات المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين.





يجب الحذر من هذه التطبيقات، أو حذفها فورًا إذا كنت تستخدم أحدها وتتمثل تلك التطبيقالت في الآتي:



