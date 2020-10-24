المؤشر السعودي يرتفع 1% في تعاملات الاسبوع الماضي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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نهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 8505 نقاط (+ 8 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.1 مليار ريال، هي الأدنى منذ نحو شهرين.

 

 

 

وقد صعد خام "برنت القياسي" يوم الخميس الماضي بنحو 1.7%، فيما انخفض يوم الجمعة بنحو 1.6% أو 69 سنتًا إلى 41.77 دولار للبرميل، مسجلا خسارة أسبوعية 2.7%.

 

 

 

وارتفع خام "نايمكس" يوم الخميس بنحو 1.5%، فيما تراجع يوم الجمعة بنحو 1.9% ما يعادل 79 سنتًا إلى 39.85 دولار للبرميل، مسجلاً خسائر أسبوعية 3.1%.

 

 

 

وفيما يخص الأسواق العالمية، سجل مؤشر الداوجونز الصناعي ارتفاعا يوم الخميس بأكثر من 0.5%، فيما تراجع يوم الجمعة بنحو 0.1% ما يعادل 28.1 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.9%، بإغلاقه عند مستوى 28.335 ألف نقطة.

 

 

 

وانخفضت أسعار عقود الذهب يوم الخميس بنحو 1.3% ما يعادل 24.90 دولار، فيما ارتفعت يوم الجمعة بشكل طفيف بنحو 0.03 % أو 60 سنتاً، محققة خسائر أسبوعية بنحو 0.1% بإغلاقها عند 1905.20 دولار للأوقية.

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