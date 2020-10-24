الصحة تكشف استعدادتها لتأمين العملية الانتخابية (فيديو)

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة قامت بوضع خطة تأمين طبي لانتخابات مجلس النواب 2020 بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 1400 سيارة إسعاف مجهزة تم توزيعها بمحيط مقار اللجان على نستوى جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بجميع المحافظات في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظين والهيئة الوطنية للانتخابات على أرض الواقع للاستجابة السريعة لأي طارئ، مشددًا على أن الوزيرة قامت بمراجعة المخزون من الأدوية وأرصدة أكياس الدم ومشتقاته من جميع الفصائل، وتأكدت من توافرها، موضحًا أن هناك أكثر من 20 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، وأكثر من 70 ألف كيس بلازما.



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

