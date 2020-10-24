نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

تأكد غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، عن مواجهة فريقه القادمة أمام الإسماعيلي، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة.

وكان حازم إمام قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة بمسابقة الدوري المصري.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك التعجل في عودة حازم إمام، حيث تعد مشاركته أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، هي الأهم.

ويفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استبعاد حازم إمام من مواجهة الإسماعيلي، من أجل تجهيزه بشكل كامل لمواجهة الرجاء.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الإسماعيلي، بعد غد الإثنين، بستاد القاهرة، في الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.