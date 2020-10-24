ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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حافظ جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على سجله خالياً من الهزائم في مواجهة ويستهام وقاد فريقه إلى تعادل ثمين 1-1 مع مضيفه ويستهام على إستاد "ندن الأولمبي اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.


وواصل ويستهام صحوته في المسابقة حيث حقق التعادل الثاني على التوالي بعد انتصارين متتاليين ليعوض هزيمته في أول مباراتين خاضهما في المسابقة هذا الموسم.

ونجح فريق ليدز يونايتد أمس الجمعة في تحقيق الفوز على أستون فيلا في افتتاحية الجولة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب فيلا بارك.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-
1- إيفرتون 13 نقطة.
2- أستون فيلا 12 نقطة.
3- ليدز يونايتد 10 نقاط.
4- ليفربول 10 نقاط.
5- أرسنال 9 نقاط.
6- ولفرهامبتون 9 نقاط.
7- ليستر سيتي 9 نقاط.
8- توتنهام هوتسبير 8 نقاط.
9- تشيلسي 8 نقاط.
10- وست هام 8 نقاط.
11- مانشستر سيتي 8 نقاط.
12- نيوكاسل 7 نقاط.
13- ساوثهامبتون 7 نقاط.
14- كريستال بالاس 7 نقاط.
15- مانشستر يونايتد 6 نقاط.
16- برايتون 4 نقاط.
17- وست بروميتش نقطتين.
18- بيرنلي نقطة واحدة.
19- فولهام نقطة واحدة.
20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

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