كلاسيكو مثير.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، في شوط أول شهد إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

تقدم الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد للفريق الملكي، في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية سكنت شباك نيتو حارس برشلونة.

وعادل أنسو فاتي النتيجة سريعا لبرشلونة في الدقيقة الثامنة، من متابعة رائعة لكرة جوردي ألبا ليحولها بشكل رائع في شباك كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة، أبرزها كرة ليونيل ميسي في الدقيقة 24 والتي تصدى لها كورتوا ببراعة، وكذلك كرة بنزيما في الدقيقة 26.


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