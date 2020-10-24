مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، قام المهندس محمود حسن، مدير عام الشئون الزراعية، ويرافقه مديري الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز بمتابعة لجان الانتخابات والتأكيد على الاجراءات الاحترازية وحث العاملين بالمديرية، والإدارات، والمزارعين، على المشاركة الفعالة في الإدلاء بصوتهم في إنتخابات مجلس النواب 2020.

وايضا للتعرف على سير العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجة الناخبين لضمان نجاح العملية الإنتخابية.
وكذلك توفير كافة سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والقيام بعمليات تطهير وتعقيم مستمرة داخل اللجان الانتخابية بالمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أهالينا الناخبين.

كما ناشد وكيل الوزارة المواطنين ومن لهم حق الانتخابات بضرورة الخروج من منازلهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الدستورى لاستكمال مسيرة البناء التي تشهدها مصر منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم في البلاد من خلال إنشاء مشروعات قومية وخدمية في كافة مدن وقرى محافظات الجمهورية لراحة وخدمة المواطنين والأجيال القادمة.
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز
مديري الإدارات بمديرية زراعة الفيوم والإدارات التابعة لها يتفقدان لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز

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