"ماركة عالمية وسعر خرافي"..تعرف على سعر فستان زوجة أحمد السقا

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آثارت مها الصغير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك عقب ظهورها بفستان غير متناسق كما عبر عن رأيه به رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



ويرصد "الفجر الفني" سعر الفستان الذي ارتدته مها الصغير زوجة أحمد السقا والذي يبلغ سعره 1850 دولارا أمريكيا وهو من توقيع دار الأزياء العالمية Christopher Kane.



يذكر أن عدد من النجوم حرصو على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي،وأبهرو الجمهور بإطلالتهم، وكان أبرزهم رانيا يوسف وهدى المفتي ورانيا منصور وريم مصطفى.



