محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام التصويت بعدد من اللجان الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب، البالغ عددها 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، تستقبل 3 مليون و482 ألف و424 ناخب، بجميع مراكز المحافظة واكد المحافظ أن اليوم الأول يشهد حتى الان إقبالًا من المواطنين فى الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، لافتا إلى أن غرفه عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، حيث تسير الامور بشكل طبيعي فى اللجان الانتخابية.

وأضاف أنه يجري المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب (فيديو)

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