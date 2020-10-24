زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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تشهد المقار الانتخابية بالإسكندرية زيادة إقبال الناخبات، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية،وذلك في اليوم الأول من ماراثون الإنتخابات.


حيث يشارك في محافظة الإسكندرية بإجمالى عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف و٩٠١ ناخب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم ٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركز ومقر انتخابي، و‏ ١١٦٠ لجنة فرعية.


من جانبها استعدت محافظة الاسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مكلفا رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.

وكذا انشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار ٢٤ ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

وواصل المحافظ تكليفاته لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي.
زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
زيادة إقبال الناخبات بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

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