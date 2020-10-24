مواطن في قنا يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بكرسيه المتحرك (فيديو وصور)

حرص المواطن طلبة عبدالشافي، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمحافظة قنا، وهو جالس علي كرسي متحرك.واكد عبدالشافي، على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني، مشيرًا إلى أن كل شخص عليه أن يعي ضرورة المشاركة في صياغة مستقبله ومستقبل بلاده.وأوضح عبدالشافي، أن عدم المشاركة في الانتخابات هو تصرف سلبي، مطالبًا الجميع بالنزول والمشاركة واختيار الأصلح من وجهة نظره، وهذا حق كفله الدستور والقانون.فيما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سوف تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية حيث وفرت استراحات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة لتوفير متطوعين من الشباب والفتيات لتنظيم دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.