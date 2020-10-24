بصورة من على السجادة الحمراء.. كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف
السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:02 م
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة كندة علوش جمهورها بإطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائي ، وذلك عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.
وظهرت كندة بالصورة برفقة زوجها عمرو يوسف ، وعلقت على الصورة وكتبت : مع حبيبي أبو حياة.
ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني
وظهرت كندة بالصورة برفقة زوجها عمرو يوسف ، وعلقت على الصورة وكتبت : مع حبيبي أبو حياة.
ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني