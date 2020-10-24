بصورة من على السجادة الحمراء.. كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

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غازلت الفنانة كندة علوش جمهورها بإطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائي ، وذلك عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.



وظهرت كندة بالصورة برفقة زوجها عمرو يوسف ، وعلقت على الصورة وكتبت : مع حبيبي أبو حياة.



ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني

