السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
بناءً علي توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمتابعة كافة اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

قام المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم السبت، بتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بمركز سنورس، شملت لجان مدرستي الراضي الابتدائية، وسنورس للتعليم الأساسي، ولجان مركز شباب سنورس، كما تفقد عددًا آخر من اللجان الانتخابية بمركز طامية شملت لجنة مركز شباب الشهيد حسن عنتر، ولجنة الوحدة الصحية بكفر محفوظ، ولجنة مدرسة طامية الإعدادية بنات.

ومن جانبه، وجه محافظ الفيوم كافة المسئولين بتوفير الأجواء المناسبة لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع فى سهولة ويسر، فضلًا عن توفير كراسي متحركة للمرضي وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية.

وأكد المحافظ، على ضرورة التأمين الكامل لكافة اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية للحفاظ على سلامتهم من كافة الأمراض.

وشدد " الأنصاري" على متابعة كافة اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع، ورصد أى مخالفات قد تطرأ على العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه فى حالة وجود أية تجاوزات سيتم تطبيق القانون بكل حسم ولن يتم التهاون مع المخالفين.

السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية
السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية
السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية
السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية
السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية
السكرتير العام المساعد للفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي سنورس وطامية

أخبار تهمك

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس دولة عربية يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سهام صالح: مبروك للأهلي والأهلاوية.. والأهلي شكل تاني مع موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد صعود الأهلي.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»