محافظ المركزي الصيني:سنواصل المضي قدما في انفتاح الصناعة المالية

كشف محافظ البنك المركزي الصيني، اليوم السبت، أن الصين ستواصل المضي قدما في انفتاح الصناعة المالية وخلق بيئة أعمال تجارية موجهة نحو السوق ومرتكزة على القانون الدولي.

وقال يي قانغ، محافظ البنك المركزي الصيني، في خطاب القاه عبر رابط فيديو في قمة بوند الثانية في شانغهاي إن بلاده تعمل على التطبيق الكامل لنظام إدارة "المعاملة الوطنية قبل التأسيس مع القائمة السلبية" للاستثمارات الأجنبية.

وعلى مدار العامين الماضيين، اتخذت الصناعة المالية الصينية خطوات هامة تجاه الانفتاح، بحسب يي، مستشهدا بأكثر من 50 من تدابير الانفتاح.

مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية مازالت لديها العديد من الطلبات على الرغم من الانفتاح المالي السريع للصين، قال يي إن مازال هناك الكثير للقيام به في الوقت الذي يتحول في القطاع إلى نظام إدارة القائمة السلبية.

وأوضح يي أنه يتعين بذل جهود منسقة لتعزيز خدمات الانفتاح المالية وآلية تشكيل سعر صرف اليوان وإضفاء الطابع الدولي على اليوان.

وأكد على تحسين القدرة على التنبؤ مسبقا بالمخاطر الرئيسية والحيلولة دون وقوعها عند انفتاح الصناعة المالية.