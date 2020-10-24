كلاسيكو مُشتعل.. تعادل مثير بين ريال مدريد وبرشلونة في 30 دقيقة من المتعة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتعادل فريقا ريال مدريد وبرشلونة بهدف لكل فريق، بعد مرور 30 دقيقة لعب من الشوط الأول للمباراة التي تقام على ملعب الكامب نو.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهد اللقاء متعة كبيرة حيث تقدم فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد للفريق الملكي في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية، وفي الدقيقة 8 تعادل أنسو فاتي لبرشلونة من عرضية متقنة لجوردي البا.

وأهدر ميسي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 24، كما أضاع كريم بنزيما للريال هدف مؤكد في الدقيقة 26، في لقاء مثير وممتع على الرغم من غياب الجماهير في موقعة الليلة.

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