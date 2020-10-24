نشرة حوادث "الفجر": متابعة مستمرة لـ2000 قاض مشرفين على انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو وكمية من مخدر الاستروكس بالمطرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس والهيروين بمنطقة السلام.

بدأت غرفة عمليات مجلس الدولة عملها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث انعقدت بمقر المجلس برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لمتابعة قضاة المجلس المشرفين على إنتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها اليوم وغدا بــ 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة تجديد حبس عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بقتل زوجها صاحب شركة بترول.

حددت محكمة النقض دائرة الأربعاء (ب) لنظر اولي جلسات الطعن المقدم من زياد العليمي والمقيد برقم 1 لسنة 2020 وذلك على قرار إدراجه بقائمة الارهابيين، علي ان تمون الجلسة يوم 10 فبراير المقبل

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