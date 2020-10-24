بعد صعود الأهلي.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إقامة اللقاء النهائي فى مصر.

وحقق النادى الأهلى الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 5_1 فى المباراتان بالفوز ذهابًا وإيابًا ليصعد للمباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية بين النادى الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.

وتقام مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر فى ستاد القاهرة وكان الفريق الأبيض حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله النجم المغربي أشرف بن شرقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الزمالك الدور النصف نهائي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

رئيس دولة عربية يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

سهام صالح: مبروك للأهلي والأهلاوية.. والأهلي شكل تاني مع موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صعود الأهلي.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 22 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

المواجهة تقترب.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد فى دوري أبطال إفريقيا

المواجهة تقترب.. تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

موعد مباراة الأهلي والوداد فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على فرص لحاق كهربا بمباراة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»