بعد صعود الأهلي.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إقامة اللقاء النهائي فى مصر.





وحقق النادى الأهلى الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 5_1 فى المباراتان بالفوز ذهابًا وإيابًا ليصعد للمباراة النهائية.





وتقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية بين النادى الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.



