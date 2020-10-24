والدة شهيد عن الانتخابات: "بعد ما ضحيت بابني ازاي مانتخبش" (فيديو)

قالت السيدة سناء بشاري، والدة الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة الهواري، إن المشاركة في الانتخابات أمانة لمصر والمحافظة، وهناك إقبال من المرأة القناوية على المشاركة في العملية الانتخابية.





وأضافت "سناء بشاري"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "ten"، على هامش مشاركتها في العملية الانتخابية، اليوم السبت، أن الدولة يد تبني ويد تحمل السلاح، ومن المهم الوقوف بجوار الدولة في بناءها، مناشدة السيدات بالنزول للمشاركة في العملية الانتخابية.





وتابعت والدة الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة الهواري، أنه في كل بيت مصري هناك شهيد ضحى بروحه من أجل وطنه، معقبة: "ازاي الأم اللي ضحت بأبنها علشان بلدها مش هتشارك بصوتها لبناء بلدها".





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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



