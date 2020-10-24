بفستان رقيق.. ريم مصطفى تغازل جمهورها بصورة من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بإطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائي ، وذلك عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.

وظهرت ريم بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها وضاعفت جمالها بميكب هادئ يبرز ملامحها.

يشار أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" بجانب الفنان أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

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