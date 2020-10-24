وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تفقد محمود توفيق وزير الداخلية أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.

وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد سيادته بما لمسه من إنضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابات من غرفة العمليات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الأخلي أبي

أخبار تهمك

رئيس دولة عربية يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

سهام صالح: مبروك للأهلي والأهلاوية.. والأهلي شكل تاني مع موسيماني

منذ ساعة و 14 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد صعود الأهلي.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يتابع مع مديري الأمن إجراءات تأمين الاستفتاء

"نجحوا باقتدار".. قوات الأمن تُسطر ملحمة وطنية في تأمين ماراثون الاستفتاء

ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020

كيف استعدت الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ؟

وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية من غرفة العمليات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»