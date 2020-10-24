غضب في برشلونة من قرار تخفيض الأجور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موظفي برشلونة حسموا قرارهم بشأن قرار مجلس إدارة النادي بتطبيق تخفيض جديد للرواتب.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن الحرب الداخلية في برشلونة بدأت ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وأكد البرنامج الإسباني أن الموظفين في النادي الكتالوني غاضبون للغاية من قرار خفض الرواتب داخل النادي الكتالوني.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى وجود انقسام في موقف اللاعبين من قرار الإدارة، حيث يرفض 7 لاعبين تخفيض رواتبهم وهم : ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مجلس برشلونة سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع اللاعبين الرافضين لاقتراح الإدارة بداية من 5 نوفمبر المقبل.

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