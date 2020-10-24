قس وشيخ يرفعون لافتة تحمل صورة السيسى من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالمنيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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"أنزل شارك.. مصر الأهم".. لافته تعلوها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفعها قس وشيخ داخل لجنة انتخابية في المنيا، تؤكد للجميع علي روح الوحدة والأخاء التي تسود ببين ابناء المحافظة، ودعوه مباشرة للناخبين للتوجه إلي صناديق الإقتراع للمشاركة في الاستحاق الدستوري.

ظهر كلا من الشيخ سامح جلال، من مشايخ الأزهر الشريف، والقس الأب حبيب غطاس راعي كنيسة جرجس بنجع الدك، داخل لجنة معهد الشهيد محمد عبد الله عمر في جنوب مدينة المنيا، يحملان علم مصر، ولافته توعو الناخبين للأدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابيه في الانتخابات ومكتوب عليها "أنزل شارك.. مصر الأهم"، وأعلي اللافتة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلا منهما يحمل في يده الأخري العلم الوطني "علم مصر".

وقد حرص عدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي علي المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وظهروا بشكل لافت للنظر في معظم اللجان بدوائر مغاغه والعدوه وبني مزار، وسمالوط ومطاي، ومدينة المنيا، وأبوقرقاص، ومركز ملوي، وكانوا يحثون الشباب علي المشاركة واختيار الأصلح والأنسب ليمثلهم في مجلس النواب.

وانطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وتنطلق عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تم تأجيل انتخابات النظام الفردي بدائرة دير مواس بالمنيا بعد إدراج مرشحا جديدا فى القائمة النهائية للمرشحين، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وسيتم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات على المقاعد الفردية بها، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة حاليا
قس وشيخ يرفعون لافتة تحمل صورة السيسى من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالمنيا
قس وشيخ يرفعون لافتة تحمل صورة السيسى من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالمنيا
قس وشيخ يرفعون لافتة تحمل صورة السيسى من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالمنيا
قس وشيخ يرفعون لافتة تحمل صورة السيسى من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالمنيا

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