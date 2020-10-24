تصويت بالكراسي والعكاز.. حكايات المسنين أمام صناديق الاقتراع



مشاركة مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة



شهدت لجان انتخابات مجلس النواب، بدائرة الهرم بمحافظة الحيزة، حرص "رجل مسن"من ذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بصوته فى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020.





وفي لجنة مدرسة كلية التربية للطفولة المبكرة بالجيزة، أدلى مسن يتكئ على عكازة بصوته فى انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة كلية التربية للطفولة المبكرة، مشير إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى تجاه البلاد، متمنيا مشاركة جميع فئات الشعب فى هذا الاستحقاق الدستورى لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية لمصر.



مُسن مريض وعلى كرسي متحرك



وعرضت فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة حرص رجل مُسن مريض وعلى كرسي متحرك، الإدلاء بصوته لانتخابات مجلس النواب، وحرص الرجل المسن على الذهاب إلى لجنته الإنتخابية بمدرسة "هدى شعراوي" بمنطقة البحوث بمحافظة الجيزة، للإدلاء بصوته.



مشاركة معمرة في أسوان



وفي نفس السياق، حرصت سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، وتعد أكبر ناخبة حتى الآن بمحافظة أسوان، على الحضور إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب، والمشاركة فى الاستحقاق الدستوري، وذلك بمقر لجنتها بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة برفقة ابنها، وحرص رجال الأمن على اصطحابها إلى مقر اللجنة وتقديم المساعدة اللازمة وتوفير كرسي متحرك لها حتى تنتهي من الإدلاء بصوتها.



قاض يساعد مسنة



فيما ترك قاض لجنة مدرسة مدرسة قايتباي الإعدادية بنين للمتفوقين بحي الجمرك في الإسكندرية، لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعدما حرصت علية عبدالقادر، 70 عامًا، مقيمة حي الجمرك، على الذهاب إلى لجنة مدرسة قايتباي متكئة على عكاز، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.



مساعد الفيوم يساعد مسنة







كما اصطحب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسنة إلى داخل لجنة مدرسة جمال عبدالناصر، للإدلاء بصوتها خلال جولته التفقدية لبعض اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير عملية التصويت في سهولة ويسر، وتفقد الأحوال الأمنية باللجان، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتذليل جميع العقبات لضمان سير عملية الانتخابات.



ووجهت السيدة الشكر للمحافظ، ووعد المحافظ بمساعدتها، حينما اشتكت له بأن لديها ابنًا مريضًا بالسرطان، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات التي تتم تعبيرًا عن حقوقهم المشروعة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.





يذكر أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها.



رغم سيرهم على الكراسي المتحركة أو العكاز، لم يتخلى كبار السن عن تأدية دورهم الانتخابي بالتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، وذهبوا إلى مقار الاقتراع ولقوا تسهيلات مختلفة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية باللجان المختلفة.وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.