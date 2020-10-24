الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg وآخر موعد للسداد





منذ إصدار الشركة المصرية للاتصالات فواتير الهواتف المنزلية، يبحث العملاء عن خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي أكتوبر 2020 والوسائل المتاحة لسدادها ، ومن جهتها وفرت الشركة على رابط على موقعها WE، تقدم من خلاله خدمات الاستعلام عن الفاتورة ، وتشرح أيضا كيفية تسديدها سواء من البيت، عبر موقعها الإلكتروني billing.te.eg أو عبر أي من طرق الدفع الإلكتروني المتاحة مع إمكانية الدفع بالطريقة التقليدية من خلال زيارة السنترال التابع للعميل.





ومن جهتنا، رأى موقعنا ضرورة نقل كل جديد صدر عن الشركة لحضراتكم وتوضيح فترة السداد المتاحة حتى تتمكنوا من استغلالها وإنهاء الأمر وتجنب عواقب التأخير في السداد.





الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع جميع العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي أو التجاري من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات .





تقدم الشركة خدمات الاستفسار عبر موقعها موهو ما يمكن عمله من أي جهاز ذكي متصل بالإنترنت ومن اي مكان.





وفي الفقرة التالية من مقالنا، سنشرح خطوات الاستعلام ووسائل ذلك ببساطة ، فتابعونا.





الخطوات والوسائل

استخدام رقم التليفون للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





- يمكن الدخول للرابط الخاص بالشركة ثم كتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته

- عد ذلك، عليكم كتابة كود المحافظة

- ثم يقوم العميل بالضغط على اظهر الفواتير.

- بعد هذه الخطوات ستظهر آخر فاتورة تم رفعها على الموقع.

- ويمكن معرفة الفاتورة من خلال استخدام الحساب المُسجل بموقع المصرية للاتصالات للاستعلام .





دفع الفواتير

من المتاح أيضًا، سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات بعدة طرق





- السداد عبر الذهاب لمقر السنترال التابع له لعميل.

- الدفع عبر استخدام خدمة فوري.

- عن طريق الفيزا.

- سيارات التحصيل المنتشرة في الميادين الرئيسية.



