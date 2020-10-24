الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg وآخر موعد للسداد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:38 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
Advertisements

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg وآخر موعد للسداد

منذ إصدار الشركة المصرية للاتصالات فواتير الهواتف المنزلية، يبحث العملاء عن خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي أكتوبر 2020 والوسائل المتاحة لسدادها ، ومن جهتها وفرت الشركة على رابط على موقعها WE، تقدم من خلاله خدمات الاستعلام عن الفاتورة ، وتشرح أيضا كيفية تسديدها  سواء من البيت، عبر موقعها الإلكتروني billing.te.eg أو عبر أي من طرق الدفع الإلكتروني المتاحة مع إمكانية الدفع بالطريقة التقليدية من خلال زيارة السنترال التابع للعميل.

ومن جهتنا، رأى موقعنا ضرورة نقل  كل جديد صدر عن الشركة لحضراتكم وتوضيح فترة السداد المتاحة حتى تتمكنوا من استغلالها وإنهاء الأمر وتجنب عواقب التأخير في السداد.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي
يستطيع جميع العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي أو التجاري من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات .

تقدم الشركة خدمات الاستفسار عبر موقعها موهو ما يمكن عمله من أي جهاز ذكي متصل بالإنترنت ومن اي مكان.

وفي الفقرة التالية من مقالنا، سنشرح خطوات الاستعلام ووسائل ذلك ببساطة ، فتابعونا.

الخطوات والوسائل
استخدام رقم التليفون للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

- يمكن الدخول للرابط الخاص بالشركة ثم كتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته
- عد ذلك، عليكم كتابة كود المحافظة
- ثم يقوم العميل  بالضغط على اظهر الفواتير.
- بعد هذه الخطوات ستظهر آخر فاتورة تم رفعها على الموقع.
- ويمكن معرفة الفاتورة من خلال استخدام الحساب المُسجل بموقع المصرية للاتصالات للاستعلام .

دفع الفواتير
من المتاح أيضًا، سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات بعدة طرق

- السداد عبر الذهاب لمقر السنترال التابع له لعميل.
- الدفع عبر استخدام خدمة فوري.
- عن طريق الفيزا.
- سيارات التحصيل المنتشرة في الميادين الرئيسية.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg وآخر موعد للسداد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات التليفون الارضي

أخبار تهمك

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 3 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس دولة عربية يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر رابط billing.te.eg | شركة المصرية للاتصالات (WE) | طرق السداد الفاتورة أونلاين

ادفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات "we - وي" billing.te.eg

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we) خطوات الاستعلام وطرق السداد billing.te.eg

استعلم إلكترونيا عن فاتورة التليفون الأرضي 2020.. وهذا رابط السداد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE بالرقم وطرق السداد billing.te.eg

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»