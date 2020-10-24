حمزة الجمل يقترب من تدريب جمهورية شبين بالقسم الثاني

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إقثرب حمزة الجمل، المدير الفني السابق، لفريق القناة، من تولى مهمة تدريب فريق جمهورية شبين، استعداداً للموسم المقبل، 2020-2021 من دوري القسم الثاني.



ودخل نادي الجمهورية في مفاوضات مع الجمل، ليتولى الإدارة الفنية، خلفاً لسمير كمونة، الذي رحل مؤخراً من منصبة عقب ختام الموسم الحالي.



وكان خالد جلال، ومجدي عبد العاطي، وأبو العينين شحاته وعصام مرعي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق المنوفي.