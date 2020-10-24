رئيس دولة عربية يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

 

وقد أعلنت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، وفاة تسعة من المصابين بفيروس كورونا، وتسجيل 185 إصابة جديدة في البلاد.

 

 

 

وحسب المعطيات الجديدة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1827 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 53584، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف من السكان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسبما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار.

 

وأوضح أن 21 ولاية سجلت فيها أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل أي حالة في 21 ولاية، في حين تم تسجيل أكثر من 10 حالات في 6 ولايات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشار إلى أن 35 شخصا في العناية المركزة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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فيروس كورونا عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الحجر الصحي الجزائر

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