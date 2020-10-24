الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إجتماع فني مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الجماعي اليوم السبت وذلك بحضور الجهاز المعاون له.


ووجه البرتغالي الكثير من التعليمات الفنية للاعبي الفريق تمهيداً لتنفيذها خلال المباريات القادمة والتدريب عليها خلال مران اليوم.


وطالب المدير الفني اللاعبين ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة والإستمرار في العمل إستعداداً لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري والرجاء في دوري أبطال أفريقيا.


وإحتفل اللاعبون والجهاز الفني للفريق الأبيض بعيد ميلاد النجم طارق حامد الثاني والثلاثين الذي يصادف اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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