20% زيادة في صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:22 م
الحديد والاسمنت
الحديد والاسمنت
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كشف تقرير صادر عن المجلس  التصديري لمواد البناء ارتفاع رتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 3.959 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري  مقابل 3.299 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 بنمو 20%.


وأوضح التقرير ، أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 76% خلال الفترة من "يناير-أغسطس2020" لتبلغ 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 13% لتسجل 212 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات و الأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 170 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار بنمو 60%، والمواسير بنسبة 10% لتبلغ 4.199 مليون دولار مقارنة بنحو 3.803 مليون دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 30% لتسجل ما قيمته 78 مليون دولار مقارنة بنحو 111 مليون دولار، والحديد الصلب والصب بنحو 26% لتبلغ 365 مليون دولار مقابل 497 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 204 ملايين دولار في مقابل 268 مليون دولار بتراجع 24%.

وانخفضت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 بنحو 19% لتسجل 99 مليون دولار، مقابل 122 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 13% لتبلغ 121 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 20% لتبلغ 15 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنحو 14% لتبلغ 78 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار، والأسمنت بنحو 19% لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار، و الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 11% لتبلغ 331 مليون دولار مقابل 371 مليون دولار.

واستحوذت 10 دول على 75.7% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 2.998 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- أغسطس 2020" في مقابل 2.203 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 36%.

وأوضح التقرير ارتفاع صادرات القطاع إلى الإمارات خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 81% لتبلغ 1.518 مليار دولار في مقابل 841 مليون دولار، مستحوذة على 38.3% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال الفترة من " يناير- أغسطس 2020" لتبلغ 523 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 29%، وإيطاليا بنسبة 6% لتبلغ 270 مليون دولار في مقابل 254 مليون دولار.

وزادت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 51% لتسجل 103 ملايين دولار في مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وشهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا إلى أستراليا لتبلغ 88 مليون دولار في مقابل مليوني دولار، وللهند بنسبة 32% لتسجل 69 مليون دولار في مقابل 52 مليون دولار.

وتراجعت  صادرات مواد البناء المصرية إلى أمريكا بنسبة 35% لتبلغ 73 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- أغسطس 2020" في مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، والسعودية بنسبة 15% لتبلغ 197 مليون دولار في مقابل 231 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا بنسبة 42% لتبلغ 90 مليون دولار في مقابل 155 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة 19% لتسجل 67 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

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