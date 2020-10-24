1491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 123,764 حالة.

 

وأجرت الصحة الإماراتية، 124,404 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء 1,826 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 116,894 .

 

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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