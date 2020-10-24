مفاجأة نجوم الزمالك لـ"طارق حامد" قبل مواجهة الإسماعيلي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:31 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق علي الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 

وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما ملئ بالبطولات والانجازات.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين في ختام منافسات الدوري العام.

وسيكون الاختبار الأصعب للفارس الأبيض أمام الرجاء البيضاوي يوم 1 نوفمبر القادم على ملعب القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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