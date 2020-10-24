لجنة الانتخابات للمواطنين: "مشاركتكم ضمانة لشفافية العملية"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع اللجان فتحت في مواعيدها، وانتظمت العملية الانتخابية منذ الصباح ولم نتلقى شكاوى حتى الآن.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك تعقيم للجان بشكل مستمر، وتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفرض ارتداء الكمامة على الناخبين.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة شكلت غرفة عمليات للإجابة على الاستفسارات التي يتم تلقيها من كافة الناخبين والمرشحين، موضحًا أن جميع الشكاوى الواردة بسيطة ولا تنال من سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه لا توجد أي خروقات في العملية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج، مناشدًا جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت المشاركة بكثافة عالي، معقبًا للناخبين: "مشاركتكم ضمانة لنزاهة وشفافية الانتخابات".

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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