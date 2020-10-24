وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

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عبد الدايم: الانتخابات واجب وطني يدعم مرحلة الاستقرار والتنمية



ادلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة ابو بكر الصديق التجريبيه للغات بمدينة الشيخ زايد واكدت عقب الادلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين،واحد صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظا علي ما تحقق من انجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما ساعد علي العبور بالوطن الي مرحلة الاستقرار والتنمية، وناشدت جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن.