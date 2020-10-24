إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:14 م
جانب من التعقيم
جانب من التعقيم
آية حمروشي- تصوير: ياسمين عليوة
Advertisements
قام فريق من الهلال الأحمر المصري، بتعقيم كلية التربية النوعية بالدقي، وذلك خلال توافد المواطنين للتصويت بأول أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.

وحرصت اللجنة الانتخابية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة، من تباعد اجتماعي، والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات، والتعقيم المستمر، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد فتحت كلية التربية النوعية بالدقي، أبوابها في التاسعة من صباح اليوم السبت، أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات مجلس النواب.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

انطلق صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب، ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر،.أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح

ومن المقرر أن تكون الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع

كما أعلنت الهيئة عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد اى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد اى شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)
إجراءات احترازية صارمة بكلية التربية النوعية بالدقي خلال الانتخابات (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب 2020 انتخابات مجلس النواب 2020 الفجر ارتداء الكمامه

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ ساعتين و 43 دقيقة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب

وزيرة التضامن تدلى بصوتها في انتخابات مجلس النواب

بالصور ...توافد الناخبين علي كلية الطفولة المبكرة بالدقي

توافد الناخبين بمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بفيصل (صور)

توافد الناخبين بمنطقة كرداسة وأبو رواش للإدلاء بأصواتهم (صور)

وصول عبدالرحيم علي للإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»