نيكولا معوض يشارك جمهوره إطلالة غريبة من مهرجان الجونة السينمائ

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نشر الفنان نيكولا معوض مجموعة من الصور له وذلك من مهرجان الجونة السينمائي عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر "نيكولا" في الصور وكان يرتدي بدله بيضاء غريبة حيث أنها صممت بطريقه مختلفه من ناحية الكم مما جعلها تلف إنتباه الحضور.



يشار إلي إنتلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وحضر حفل الإفتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي،جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، وغيرهم من نجوم الفن .



و تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة، مع الإلتزام بكافة إجرائات السلامة.