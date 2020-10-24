محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا في لجان النواب (صور)

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تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف عددا من المقار واللجان الانتخابية بمركزي بني سويف وناصر،للاطمئنان على سير انتخابات مجلس النواب"في يومها الأول"،والتي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة واحد مليون و883ألف 354 موزعين على 692 لجنة فرعية داخل 481 مركز انتخابي موزعة على 4 دوائر،وتقع بني سويف ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.



اطمأن المحافظ"خلال جولته"على الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للتسيير على للناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم،ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الوقائية الصحية من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين،بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير،وتطهير اللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات، نظرا لإجراء الانتخابات في ظل ظروف استثنائية مع تداعيات فيروس كورونا.



وفي إحدى اللجان بمدينة ناصر والتي تشهد إقبالًا من المواطنين، تحدث المحافظ مع بعض المواطنين،مطالبا بالمسافات البينية بينهم،والالتزام بالإجراءات الاحترازية،ولم يستكمل المحافظ جولته إلا بعد تطبيق هذه التوجيهات،حفاظا على سلامة وصحة الناخبين.



وأكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية،مشيرًا إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لانتخابات الجولة الأولى من الانتخابات، وتمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للانتخابات من خلال منظومة محكمة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أومن خلال غرفتين عمليات رئيسية ومركزية بديوان عام المحافظة بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.