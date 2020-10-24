مفاجأت نارية في تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة في كلاسيكو الأرض

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد تشكيلة فريقه التي تواجه فريق نادي برشلونة لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وجاءت تشكيلة الملكي على النحو التالي :-

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: ناتشو - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - ميندي

في خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فالفيردي

في خط الهجوم: كريم بنزيما - فينسيوس جونيور – أسينسيو

ويتواجد على مقاعد بدلاء الريال كلاً من :-

لينوين ، لويس لوبيز ، ميليتاو ، لوكا مودريتش ، لوكاس فاسكيز ، يوفيتش ، إيسكو ، رودريجو.

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