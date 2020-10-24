محافظ الفيوم يناشد المواطنين المشاركة في الانتخابات "فيديو وصور"

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ناشد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة فى هذا العرس الديمقراطي لأنتخابات مجلس النواب، والمشاركة الإيجابية في التصويت لأختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.



حيث بدأ التصويت لأختيار أعضاء مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الأولى وتشهد المحافظة تنافس 98 مرشحا لأنتخابات مجلس النواب على 19 مقعدا، وهو نصيب المحافظة من المقاعد بمجلس النواب القادم بنظامى القائمة والفردى، ودفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ 9 مرشحين للمنافسة على 9 مقاعد بنظام القائمة، ونفس الحال فى قائمة نداء مصر، حيث دفعت بـ 9 مرشحين أيضا.



وعلى مستوى المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 10 مقاعد فردية يتنافس عليها 80 مرشحا، الدائرة الأولى مقرها مركز الفيوم ومكوناتها الإدارية مركز الفيوم، أقسام: أول الفيوم ـ ثان الفيوم ـ الفيوم الجديدة وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 11 مرشحا.



والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا مكوناتها الإدارية مركز إطسا وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس مكوناتها الإدارية مركزا: سنورس ـ طامية وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 27 مرشحا، والدائرة الرابعة مقرها مركز أبشواى مكوناتها الإدارية مراكز: أبشواى ـ يوسف الصديق والشواشنة وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا.

وكان تم تجهيز633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لإستقبال 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.



حيث تم تجهيز عدد 174 لجنة فرعية موزعين على 63 مقرًا انتخابيًا بالدائرة الأولى التى تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، لأستقبال 585 ألف و97 ناخبًا لهم حق التصويت بالدائرة، وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا، تم تجهيز136لجنة فرعية موزعين على 75 مركزا انتخابيًا، لأستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لأستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.







