بسمة تشارك جمهورها بإطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائي

Advertisements

شاركت الفنانة بسمة جمهورها بإطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائي ، وذلك عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.



وظهرت بسمة بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل لامع باللون البيج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها وضاعفت جمالها بميكب خفيف يبرز ملامحها ، وعلقت على الصورة وكتبت : من حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي



يشار أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.



يذكر أن أخر اعمال الفنانة بسمة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020.



مسلسل "شاهد عيان" بطولة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحه، بسمة، محمد لطفي، عبير الشاعر، مريم عبدالغفور، واخراج محمد حماقي.

