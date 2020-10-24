مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو





وتعد مباراة اليوم هي الأول لكومان التي يقودها أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.





ويحتل برشلونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، أما ريال مدريد فيأتي ثالثا برصيد 10 نقاط.





وتضم التشكيلة كل من:





حراسة المرمى: نيتو

في خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمونت لينجليه - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست

في خط الدفاع: سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

في خط الهجوم: أنسو فاتي - ليونيل ميسي - فيليب كوتينيو

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيلة البلاوجرانا الرسمية للمواجهة المرتقبة بعد قليل، أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية.