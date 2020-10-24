مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو
السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:51 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيلة البلاوجرانا الرسمية للمواجهة المرتقبة بعد قليل، أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية.
وتعد مباراة اليوم هي الأول لكومان التي يقودها أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.
ويحتل برشلونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، أما ريال مدريد فيأتي ثالثا برصيد 10 نقاط.
وتضم التشكيلة كل من:
حراسة المرمى: نيتو
في خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمونت لينجليه - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست
في خط الدفاع: سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري
في خط الهجوم: أنسو فاتي - ليونيل ميسي - فيليب كوتينيو
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا