محافظ قنا يستجيب لاستغاثة سيدة ويستدعي سيارة إسعاف لنقل زوجها إلى المستشفى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
توجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
في استجابة سريعة لاستغاثة سيدة بسبب مرض زوجها الذى يعانى من شلل نصفى إثر جلطة بالمخ منذ ٧ سنوات الى منزلها واطمئن على حالة زوجها وأمر باستدعاء سيارة إسعاف لنقله الى مستشفى قنا العام.



وكلف الداودى وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المريض وعمل كل الفحوصات اللازمة له ومعرفة مدى إمكانية علاجه مؤكدا اننا حريصون على خدمة المواطن فى المقام الأول وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة ليحيا حياة كريمة.

أخبار تهمك

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 31 دقيقة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»