محافظ قنا يستجيب لاستغاثة سيدة ويستدعي سيارة إسعاف لنقل زوجها إلى المستشفى

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توجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

في استجابة سريعة لاستغاثة سيدة بسبب مرض زوجها الذى يعانى من شلل نصفى إثر جلطة بالمخ منذ ٧ سنوات الى منزلها واطمئن على حالة زوجها وأمر باستدعاء سيارة إسعاف لنقله الى مستشفى قنا العام.







وكلف الداودى وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المريض وعمل كل الفحوصات اللازمة له ومعرفة مدى إمكانية علاجه مؤكدا اننا حريصون على خدمة المواطن فى المقام الأول وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة ليحيا حياة كريمة.



