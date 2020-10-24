وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:01 م
وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
أحمد الشيخ
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أدلي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

وناشد المصيلحي، جموع أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد وزير المصيلحي بأن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، جنباً إلى جنب مع مجلس الشيوخ.

وأشاد المصيلحي، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.
وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
وزير التموين يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

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وزير التموين يدلي بصوته وزير التموين والتجارة الداخلية انتخابات مجلس النواب 2020 الدكتور على الميصلحي

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