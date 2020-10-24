العثور على رضيع ملقى بشارع بكفرالشيخ

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

عثر المواطن محمود الزواوي، أحد أهالي مدينة كفر الشيخ، على طفل رضيع عمره لا يتجاوز الأشهر تحت مقعد على كورنيش القنطرة، وعلى الفور أبلغ الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقال الزواوي: "كنت أسير على الكورنيش أمس السبت في حدود الساعة التاسعة مساء، ووقتها سمعت بكاء طفل ولم أجد أحد في المكان، وعلى الفور توجهت للصوت الذي يصدر منه بكاء الطفل، فوجدت رضيعا ملقى تحت أحد المقاعد الأسمنتية الموجودة بطول الكورنيش ويبكي، وكان بجانبه "بابرونة".

وتابع: على الفور قمت بالتقاط الطفل وهممت لإسكات بكائه، واتصلت بالشرطة، والتي حضرت على الفور، وحررت محضرا بالواقعة وأخذت الطفل لتوقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى كفر الشيخ العام، وتم إيداعه بعد ذلك في أحد دور الرعاية الخاصة بالأطفال الرضع، واليوم الأحد استدعتني النيابة العامة للتحقيق معي في الواقعة ثم انصرفت، فيما استكملت النيابة التحقيقات لمعرفة من قام بإلقاء الطفل أو ملابسات ماحدث".

من جانبه، فقد أكد المهندس صبري عبد المنعم، مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ كفر الشيخ، أن الطفل الرضيع الذي تم العثور عليه مساء أمس السبت يبلغ من العمر 3 أيام فقط وتم توقيع الكشف الطبي عليه وهو بصحة جيدة وتم إيداعه في أحد دور الرعاية.

وكشف مدير وحدة حماية الطفل، أنه قد تم تحرير بلاغ في خط نجدة الطفل للمجلس للطفولة والأمومة بالقاهرة ويحمل الرقم 1792718 وذلك بعد بلاغ وصل من وكيل نيابة بندر كفر الشيخ المستشار معتز البغدادي بالعثور علي الطفل والتحقيق في البلاغ رقم 4426 لسنة 2020 إداري قسم أول كفر الشيخ، لافتا أنه منذ بداية العام وحتي الأن قد تم العثور علي 20 طفل رضيع ملقيين في الشوارع من قبل مجهولين، وقد تم وضعهم جميعا في دور الرعاية.

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 21 ساعة

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»