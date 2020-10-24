العثور على رضيع ملقى بشارع بكفرالشيخ

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عثر المواطن محمود الزواوي، أحد أهالي مدينة كفر الشيخ، على طفل رضيع عمره لا يتجاوز الأشهر تحت مقعد على كورنيش القنطرة، وعلى الفور أبلغ الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وقال الزواوي: "كنت أسير على الكورنيش أمس السبت في حدود الساعة التاسعة مساء، ووقتها سمعت بكاء طفل ولم أجد أحد في المكان، وعلى الفور توجهت للصوت الذي يصدر منه بكاء الطفل، فوجدت رضيعا ملقى تحت أحد المقاعد الأسمنتية الموجودة بطول الكورنيش ويبكي، وكان بجانبه "بابرونة".



وتابع: على الفور قمت بالتقاط الطفل وهممت لإسكات بكائه، واتصلت بالشرطة، والتي حضرت على الفور، وحررت محضرا بالواقعة وأخذت الطفل لتوقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى كفر الشيخ العام، وتم إيداعه بعد ذلك في أحد دور الرعاية الخاصة بالأطفال الرضع، واليوم الأحد استدعتني النيابة العامة للتحقيق معي في الواقعة ثم انصرفت، فيما استكملت النيابة التحقيقات لمعرفة من قام بإلقاء الطفل أو ملابسات ماحدث".



من جانبه، فقد أكد المهندس صبري عبد المنعم، مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ كفر الشيخ، أن الطفل الرضيع الذي تم العثور عليه مساء أمس السبت يبلغ من العمر 3 أيام فقط وتم توقيع الكشف الطبي عليه وهو بصحة جيدة وتم إيداعه في أحد دور الرعاية.



وكشف مدير وحدة حماية الطفل، أنه قد تم تحرير بلاغ في خط نجدة الطفل للمجلس للطفولة والأمومة بالقاهرة ويحمل الرقم 1792718 وذلك بعد بلاغ وصل من وكيل نيابة بندر كفر الشيخ المستشار معتز البغدادي بالعثور علي الطفل والتحقيق في البلاغ رقم 4426 لسنة 2020 إداري قسم أول كفر الشيخ، لافتا أنه منذ بداية العام وحتي الأن قد تم العثور علي 20 طفل رضيع ملقيين في الشوارع من قبل مجهولين، وقد تم وضعهم جميعا في دور الرعاية.