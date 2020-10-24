بعد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "النواب".. تعرف على أبرز رسائل المشاهير

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رسائل عدة أدلى بها المسئولين والمشاهير بعد إدلائهم بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب اليوم السبت، من أجل حث المواطنين على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وزيادة الإقبال على صناديق الاقتراع ولكن وفق إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي عدة أدلى بها المسئولين والمشاهير بعد إدلائهم بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب:



- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.



- الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أكد أن التصويت فى الانتخابات واجب وطنى من أجل رسم ملامح هذا الوطن ويظهر مدى وعينا بالتحديات التى تواجه الوطن، مطالبا المواطنين بالمشاركة بكثافة فى الاستحقاقات السياسية وضرورة أن يحكم كل ناخب ضميرَه عند اختياره نوابه.



- نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.



- الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الناخبين المصريين يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، على النحو الذى يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.



- النائبة مايسة عطوة، وكيل أول القوى العاملة بمجلس النواب ومرشحة القائمة الوطنية، أكدت أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، ولابد أن يقوم به كل من يريد النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان، لافتة إلى أن مجلس النواب 2020 سيقوم باستكمال جميع الأدوار التى قام بها برلمان 2015، من سن تشريعات وقوانين تخدم مصلحة المواطن فى الأساس، بالإضافة إلى استكمال خطة التنمية التى بدأت بها الدولة الفترة الماضية.





يذكر أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها.

