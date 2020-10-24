سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة بيتيس في الدوري الاسباني

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.









وعاد للقائمة خوسيه خيمينيز وذلك بعد غيابه عن المباريات الخمسة الأولى لفريقه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومعاناته في الوقت ذاته من الآلام العضلية.









ويغيب عن الروخيبلانكوس في مباراة اليوم ساؤول نيجويز وسيمي فرساليكو بالإضافة إلى الإسباني دييجو كوستا بسبب الإصابة.









وجاءت قائمة الاتلتي على النحو التالي :-









يان أوبلاك وإيفو جربيتش وكيران تريبييه وستيفان سافيتش وريكارد فيليبي مونتيرو وماريو هيرموسو ورينان لودي ولوكاس تورييرا وكوكي وخيمينيز وهيكتور هيريرا وماركوس يورنتي وتوماس ليمار وكاراسكو وخوان مانويل سانابريا وألفارو جارسيا وفيتولو وأنخيل كوريا ولويس سواريز وإيفان سابونيتش وجواو فيليكس وسرخيو كامييو.



