أسقف المنيا يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالمنيا

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ادلي نيافة الأنبا مكاريوس اسقف المنيا بصوته في انتخابات مجلس النواب في لجنة مدرسة ناصف الاعدادية الإسلامية بمدينة المنيا رافق نيافته القس يؤانس انيس.



وأكد الأسقف العام للمنيا أن الكنيسه تقف على مسافة متساوية من كل المرشحين فلا تؤيد شخصًا على حساب آخرين.



وأضاف أن الكنيسة تحفز جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستورى، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم.



وانطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وتنطلق عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تم تأجيل انتخابات النظام الفردي بدائرة دير مواس بالمنيا بعد إدراج مرشحا جديدا فى القائمة النهائية للمرشحين، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وسيتم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات على المقاعد الفردية بها، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة حاليا

