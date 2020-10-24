بشرى سارة للنصر قبل موقعة الاهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بشرى سارة قبل الموقعة المرتقبة التي تنتظره ضد الاهلي يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات نصف نهائي كأس ملك السعودية.









وعلم " الفجر الرياضي " أن المغربي عبد الرزاق حمد الله بات جاهز للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء بيرسبوليس الإيراني لحساب مباريات نصف نهائي دوري ابطال آسيا.









في الوقت الذي سيتواجد فيه البرازيلي بيتروس في قائمة العالمي وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من أجل العودة للتدريبات مرة أخرى بعد أن غاب عن إفتتاحية الدوري.



