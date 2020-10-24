إجراء عاجل من "الأطباء" في قضية الطبيبة المٌعتدى عليها بالكويت

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:45 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، متابعتها مُمثلة في الدكتور أبوبكر القاضى أمين الصندوق، مع الطبيبة المُعتدى عليها في دولة الكويت؛ وذلك لتقديم كل سُبل الدعم لها، والوقوف علي تفاصيل الواقعة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الطبيبة أكدت أنها أثناء قيامها بالكشف على المريض، قام بالتعدى عليها لفظيًا ثم باغتها بدفعها للحائط، مما أدي إلى جرح باللسان من أثر الدفعة وقامت الطبيبة بتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت النقابة تواصل الدكتور اسامة عبد الحي امين عام النقابة العامة لاطباء مصر مع الدكتور احمد ثويني العنزي رئيس الجمعيةالطبية الكويتية لمتابعة الموضوع وتقديم الدعم اللازم للطبيبة وأكد العنزى أن الجمعية تقدم خدماتها لجميع الاطباء العاملين بالكويت ومنهم المصريين وأبدي استياءه من الواقعة ووجه المكتب القانونى لمتابعتها من بدايتها وأثني علي جهد الأطباء المصريين وتقديره لهم كما ذكر أن القانون الكويتي قد تم تعديله في الأسابيع الماضية لمعاقبة المعتدي علي الأطباء بغرامة عشرة الاف دينار أو الحبس الذي يصل الي خمس سنوات لاهمية ردع هذه الجريمة وأنه كلف المكتب القانوني بالجمعية لمساعدة الطبيبة حتي تأخذ حقها كاملا.

وشددت النقالة على استمرارها في متابعة الموقف مع الطبيبة عن قرب انطلاقا من واجبها لحماية منتسبيها أينما كانوا ولن تتنازل عن حق من حقوق أي طبيب.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
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