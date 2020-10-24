



موعد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر هذا الرابط manpower | الدفعة الرابعة





معلومات جديدة جرى تداولها في الساعات القليلة الماضية نقلا عن مصادر مسئولة في وزارة القوى العاملة، عن موعد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وكانت الوزارة أتاحت تحديث بيانات المستفيدين عبر موقعي الوزارة ومجلس الوزراء خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجاري، ومنذ انتهاء مهلة التحديث، تجري الجهات المسئولة مراجعة لبيانات المواطنين من العمالة غير المنتظمة والبالغ عددها نحو 6 ملايين و22 ألف عامل، وننشر الآن آخر الأخبار المتعلقة بنتيجة هذه المراجعة وموعد صرف الدفعة الرابعة من المنحة.





موعد صرف منحة الـ 500 جنيه

ووفقا للتصريحات المنقولة عن مسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المتوقع صرف الدفعة الرابعة لمنحة الـ 500 جنيه، أول شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى.





وكما هو معتاد مع الدفعات السابقة، من المقرر أن يتم إرسال موعد ومكان الصرف للمستحقين على أرقام الهواتف المحمول المسجلة في بياناتهم.





كذلك تتوقف الأسماء المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، على الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .





ويستحق الصرف المتضررون الذين يعملون في قطاعات غير منتظمة ولا يتمتعون بنظام تأميني.





شروط استمرار صرف المنحة

وكانت الدولة قد قدت بالفعل ثلاث دفعات للعمالة الغير منظمة والغير مدرجة في التأمينات، وذلك كنوع من الدعم لمواجهة ما أصابها من ضرر جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.





ثم كان من المفترض أن تنتهي المنحة(مجموع ما تم صرفه 1500 جنيه لكل مستحق) عند هذا الحدز





إلا أنه تم مدها لـ3 أشهر ،حتى نهاية العام الجاري، بناء على توجيهات الرئيس عب الفتاح السيسي.





تحديث البيانات

لكن الجهات المعنية طالبت بتحديث البيانات من جديد وجعلته شرطا أساسيا للحصول علي المنحة.





ثم من جهتها، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك مجلس الوزراء رابطا مخصصا ومهلة محددة لتحديث البيانات من ( اضغط هنـــــــــــــــــــا ).





ثم كتابة الرقم القومي ورقم التليفون.



