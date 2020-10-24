رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
الفجر
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والتى ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال يناير المقبل.

وعقب تفقده لمشروع المتحف المصري الكبير، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان، بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالطفرة الهائلة فى الطرق بالمدينة، خاصة مع انتهاء هذه المشروعات بمجملها، مؤكدا أنها تسهم فى تسهيل نقل المواطنين والبضائع، وكذا توفير الوقت والوقود المستهلك، فضلا عن كون الطرق هى شرايين لتحقيق التنمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المدن الجديدة، حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية ومنها، الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 30كم بالمدينة، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر؛ ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة.

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