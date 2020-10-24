رئيس الوزراء يتفقد المحاور والطرق بمدينة 6 أكتوبر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
الفجر
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، عقب انتهاء جولته التفقدية بالمتحف المصرى الكبير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد‪.‬

‎وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في‪ ‬اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم‪.‬

‎وأكد رئيس الوزراء، أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر‪.‬

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